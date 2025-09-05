Eduardo Bolsonaro serve a Trump e tem que perder nacionalidade, diz Dirceu

Ele não tem apenas que perder o mandato, tem que perder a nacionalidade, porque ele está a serviço de um governo estrangeiro, é só ele e a nossa Constituição, isso é proibido.

José Dirceu

O deputado, que está nos Estados Unidos desde o início de 2025, articula pressões e sanções contra autoridades brasileiras, especialmente o STF, em favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A permanência no exterior e a tentativa de exercer mandato à distância geram debate constitucional.

Dirceu: Direita prefere Tarcísio para 2026, e anistia é jogo de cena

A movimentação da direita em torno da anistia para Jair Bolsonaro é, na visão de José Dirceu (PT), mais um jogo de cena do que um plano real.

O ex-ministro destacou que, embora Tarcísio articule apoios e partidos discutam anistia, a real intenção seria viabilizar o governador de São Paulo como candidato, enquanto pressões internacionais, sobretudo dos EUA sob Trump, aumentam a tensão política.