'Tarcísio tem razão sobre anistias e temos de acabar com isso', diz Josias

Josias também destacou a trajetória de Bolsonaro, marcada por impunidade mesmo diante de atos que invadiram o Código Penal, tanto como parlamentar quanto presidente.

O chefe dessa organização criminosa, o Bolsonaro, viveu quatro anos de uma presidência em estado crônico de criminalidade, e foi assegurado a ele a impunidade absoluta nesse período. O problema do Brasil é o excesso de anistia e nós não podemos contemporizar com a hipótese de uma nova anistia. O problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, esses dois fenômenos não combinam com as declarações do Tarcísio de Freitas. Ele tem razão, tem muita anistia no Brasil, está na hora de parar e está na hora de impor ao criador do Tarcísio um encontro com a lei. Josias de Souza

