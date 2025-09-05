'Tarcísio tem razão sobre anistias e temos de acabar com isso', diz Josias

O Brasil acumulou anistias após sublevações e golpes, o que perpetua a impunidade para crimes contra a democracia, avaliou Josias de Souza no UOL News. Para o colunista, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não errou em suas declarações, mas isso é justamente um argumento contra a anistia.
O problema não é... E o Tarcísio de Freitas tem toda a razão. 'Sempre houve anistias, a história está aí repleta de exemplos', mas esse é o problema que nós precisamos superar isso.Josias de Souza
Entre 1889 e 2023, houve 14 sublevações no Brasil. Sete tentativas fracassadas de golpe e sete golpes bem-sucedidos. Sempre que as tentativas de golpe fracassaram, houve anistia. Uma historiografia tão apinhada de anistias mostra que esse perdão é o problema e não solução. Precisamos começar a responsabilizar as pessoas que se envolvem em sublevações antidemocráticas.Josias de Souza
Josias também destacou a trajetória de Bolsonaro, marcada por impunidade mesmo diante de atos que invadiram o Código Penal, tanto como parlamentar quanto presidente.
O chefe dessa organização criminosa, o Bolsonaro, viveu quatro anos de uma presidência em estado crônico de criminalidade, e foi assegurado a ele a impunidade absoluta nesse período. O problema do Brasil é o excesso de anistia e nós não podemos contemporizar com a hipótese de uma nova anistia. O problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, esses dois fenômenos não combinam com as declarações do Tarcísio de Freitas. Ele tem razão, tem muita anistia no Brasil, está na hora de parar e está na hora de impor ao criador do Tarcísio um encontro com a lei.Josias de Souza
