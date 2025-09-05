Juntos em Santos e distantes no leilão: a mudança na relação Lula-Tarcísio

No lançamento do edital da ponte Santos-Guarujá, em fevereiro, Lula e Tarcísio sentaram lado a lado, cochicharam e riram. No microfone, trocaram elogios: o governador destacou a "sensibilidade do governo federal", enquanto o presidente disse que os dois ainda tirariam muitas fotos juntos. "Eu sei que tem muita gente do seu lado que não gosta de você estar sentado comigo. E tem gente do meu lado que não gosta de eu estar sentado com você. [Que a] fotografia que foi tirada hoje marque um novo momento da história do Brasil", disse Lula.

Desde então, os dois não participaram de mais nenhum evento juntos, apesar de Lula ter vindo, em média, uma vez por mês para São Paulo. Em julho, o presidente foi anunciar um investimento para urbanização de favelas em Osasco, na Grande São Paulo, e disse que convidou o governador, mas ele não compareceu. "Convido prefeito e governador para todos os eventos que faço porque estou em missão institucional", alfinetou o presidente. Naquele dia, Tarcísio participava da inauguração de uma escola em Boituva, a 100 km da capital.

Governo federal e estadual disputaram paternidade de obras e investimentos. Em março, a Toyota confirmou que faria um aporte de R$ 11,5 bilhões na operação brasileira. No dia 5, Tarcísio fez um evento na fábrica da montadora em Sorocaba (115 km de São Paulo), no qual disse que "cada um tenta capitalizar da maneira que pode". Poucos dias depois, Lula foi à mesma fábrica celebrar o investimento —sem a participação do governador.

Em junho, disputa se deu na área habitacional. Lula veio à capital anunciar o plano habitacional para as famílias da última favela da região central, um acordo feito com a gestão estadual. No mesmo dia, Tarcísio participou da entrega de casas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do presidente.

Lula (à esq.) usa boné com os dizeres 'O Brasil é dos brasileiros'; Tarcísio (à dir.) usa boné da campanha de Donald Trump Imagem: Reprodução

Houve também troca de recados. Depois de os EUA anunciarem que sobretaxariam as importações brasileiras em 50%, Tarcísio cobrou o presidente. "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", publicou ele nas redes sociais. O presidente, por sua vez, destacou o apoio do governador ao governo de Donald Trump. "Não vale tentar esconder o chapeuzinho do Trump não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Está cheio de lobo com pele de carneiro", disse Lula em entrevista à Record.