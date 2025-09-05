Leilão do túnel Santos-Guarujá vira trégua entre Tarcísio e governo Lula

Clima de celebração contrasta com discordância sobre anistia. Nos últimos dias, o governador de São Paulo intensificou seus esforços junto ao Congresso pela aprovação de um projeto de lei que perdoa os acusados de tentativa de golpe de Estado. A proposta é alvo de críticas do PT e de outras legendas aliadas.

"Votaria contra anistia", diz ministro do partido de Tarcísio. Apesar do posicionamento, Silvio Costa Filho defendeu o debate sobre a tipificação das penas dos réus na trama golpista. "Não acho justo que alguém que foi levado ao erro pegue pena de dez doze anos", disse ele.

"Indulto é golpismo de marcha ré", afirma Alckmin. À imprensa, o vice-presidente afirmou que não acredita que as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros não devem afetar o julgamento da trama golpista.

Questionado sobre anistia, Tarcísio preferiu não falar sobre o tema. "O assunto hoje é o túnel", disse o governador.

Diretora da Artesp é elogiada por atuação no processo. Tarcísio destacou o trabalho de Raquel França, que explicou o projeto do túnel a interessados na Europa e foi apontada como uma "gigante" no trabalho desempenhado.

Vencedor ofereceu desconto de 0,5%

Leilão foi vencido pela Mota-Engil Latam Portugal. A empresa assinou recentemente um contrato com a Petrobras para sistemas submarinos de plataformas offshore.