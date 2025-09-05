'PL da anistia é inconstitucional e um estímulo ao golpismo', diz advogado

Toda anistia busca, sempre se fala, em pacificação social. Em todas elas havia um ambiente de reconciliação nacional. O que a gente teria em uma eventual anistia nesse momento seria justamente o contrário. Não há reconciliação nacional possível no horizonte de uma anistia dessa natureza. Fernando Hideo, advogado criminalista

Para Hideo, perdoar golpistas seria abrir caminho para novos ataques à democracia e permitir que líderes do movimento sigam em seus projetos antidemocráticos.

É a impunidade para que as pessoas que atacaram a democracia, que atacaram as instituições, continuem atacando as instituições e possam, inclusive o maior líder dessa organização, concorrer novamente. Então é uma lei absolutamente inconstitucional. Fernando Hideo, advogado criminalista

Uma anistia não é só impunidade, ela pressupõe impunidade porque anistia é um perdão, mas ela deve ser um perdão justificado. Agora, um perdão para que golpistas continuem atacando as instituições, continuem atacando o processo eleitoral, continuem atacando a nossa democracia, isso não é só impunidade, isso é mais do que impunidade, isso é um incentivo, é um estímulo ao golpismo. Fernando Hideo, advogado criminalista

Se anistiar golpistas que continuam golpeando, é não só impunidade, mas um estímulo ao projeto golpista dessas pessoas. Fernando Hideo, advogado criminalista

Penas

O grupo julgado inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente, acusados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Para Hideo, a materialidade e autoria estão comprovadas, e penas altas são esperadas. Ele explicou ainda que, tecnicamente, o Congresso pode reduzir penas, o que alteraria para todos os julgados.