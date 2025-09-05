Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

O presidente Lula (PT) criticou a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser beneficiado com uma anistia após o julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Bolsonaro "cometeu barbáries" e precisa comprovar inocência antes de pedir anistia, disse Lula. "O cidadão cometeu essas barbáries todas e, agora, começa o processo de pedir anistia antes de ser julgado. O fato de ele pedir anistia antes de ser julgado significa que ele sabe que é culpado. Ele está se autocondenando. O papel dele era comprovar a inocência."