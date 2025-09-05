Moraes pede, e Zanin marca sessão extra no julgamento de Bolsonaro

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou para quinta-feira (11) sessões extras do julgamento do núcleo crucial da trama golpista.

O que aconteceu

As sessões de quinta se somam às já marcadas, na terça, quarta e sexta-feira. No último dia, é esperada a decisão sobre eventuais penas. O pedido para as sessões extras foi do ministro Alexandre de Moraes.

Nesta semana, a acusação e as defesas se manifestaram. Na terça-feira (2), Moraes fez a leitura do relatório, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram na quarta-feira (3).