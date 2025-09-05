Tendler e o filme de Brizola: 'No cinema faço política da melhor qualidade'

Para ele, os filmes eram uma maneira de fazer reflexões duradouras. "Acredito no cinema e na arte como uma forma de transformar o mundo. Ao contrário da publicidade, uma coisa que vai pelo ralo cinco minutos depois de você assistir."

Com "Brizola", seu último filme lançado, Tendler disse que tentou discutir o Brasil atual através de exemplos históricos. "Ele [Brizola] nunca mediu as palavras. Hoje, os homens públicos brasileiros estão pensando em alianças estapafúrdias para conseguir os votos e ganhar as eleições, ninguém tem um projeto político."

Cena do documentário 'Brizola - Anotações para uma História', de Silvio Tendler Imagem: Reprodução

A gente não vota numa pessoa porque acredita que ela vai fazer isso ou aquilo. Vota porque ela está ali e é a menos ruim do que os outros candidatos. Hoje, eu não voto numa ideia, voto no menos ruim. E aí a política vai perdendo as características dela.

O diretor já tinha dois outros filmes engatilhados e começava a pensar em outros dois.