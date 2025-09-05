Onde Bolsonaro pode ser preso? Ex-presidentes não têm privilégio garantido

O benefício é concedido automaticamente. Em razão da sua patente, Bolsonaro seria levado diretamente a uma instalação militar para cumprir a pena se a prisão for decretada após trânsito em julgado. Sendo assim, são praticamente nulas as chances do ex-presidente ficar preso em um presídio comum, como o Complexo Penitenciário da Papuda, por exemplo.

E como ex-presidente?

Como ex-presidente, Bolsonaro teria os mesmos direitos básicos de qualquer preso. Isso inclui alimentação adequada, assistência à saúde, visitas regulares e respeito à dignidade da pessoa humana, como explica Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM. Segundo ele, a Lei de Execução Penal garante acesso a assistência médica, jurídica, educacional e religiosa, independentemente do cargo ocupado.

Não há privilégio automático pelo antigo cargo político. "[Bolsonaro] não teria nenhuma garantia por ser ex-presidente — deveria cumprir a pena em um presídio, a depender do regime prisional e da quantidade de pena fixada", esclarece o advogado Wallyson Soares.

Ex-presidentes podem ter prisão especial, mas apenas até o trânsito em julgado. Ex-líderes do Executivo poderiam ser encaixados no artigo 295 do Código de Processo Penal, que estabelece as categorias de pessoas que podem ser recolhidas a quartéis ou a prisão especial. Porém, esse tipo de acomodação só é válido para prisões que ocorram antes de uma condenação definitiva — após isso, esse direito desaparece e o cumprimento deve ocorrer em unidade prisional comum.

No entanto, há precedentes de acomodações diferenciadas para ex-presidentes. Esse tipo de prisão normalmente é adotado por questões de segurança, como no caso de Lula e Collor, que ficaram detidos em celas especiais na Polícia Federal. O jurista Marcelo Válio explica que, no caso de Lula, a cela tinha banheiro próprio, cama e TV, mas o isolamento tinha como objetivo reduzir riscos à segurança e à ordem pública.