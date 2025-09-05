Senadora Damares Alves anuncia que passou por última sessão de radioterapia

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou hoje que foi submetida à última sessão de radioterapia do tratamento contra câncer de mama.

O que aconteceu

Parlamentar divulgou informação nas redes sociais. "Agradeço demais a toda a equipe", afirmou Damares, que se tratou em um hospital de Brasília.

Doença foi revelada no último dia 27. Na ocasião, a senadora falou sobre o quadro durante uma sessão do Senado.