'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Tarcísio passou dias em Brasília nesta semana articulando um projeto de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Movimento foi visto como indicativo da disposição do governador em participar da corrida presidencial.

Centrão tem articulado candidatura presidencial de Tarcísio. Além do Republicanos, a costura tem apoio de União Brasil e PP, que anunciaram nesta semana o desembarque do governo Lula. Além disso, os dois partidos declararam apoio ao projeto de anistia para Bolsonaro —-nos bastidores, lideranças das siglas afirmam que a contrapartida é que o ex-presidente endosse Tarcísio como candidato.

Costa Filho disse ainda ser incerto apoio de Bolsonaro ao governador. "Temos que aguardar o bolsonarismo. Uma candidatura hoje da centro-direita, do Tarcísio, do Ratinho, do Zema, pode arquivar o bolsonarismo no Brasil, e eu não sei se esse é o desejo do ex-presidente Bolsonaro", declarou.

Ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin estarão ao lado de Tarcísio hoje. Eles participarão do leilão para concessão da obra de construção do túnel Santos-Guarujá, que ocorrerá na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo).

Ao contrário de fevereiro, quando esteve com o governador no lançamento do edital da obra e trocou elogios com Tarcísio, Lula não estará no leilão. Justificativa oficial do Planalto é que o presidente não tem participado de eventos do tipo nem com governos aliados. Foi o que ocorreu, por exemplo, na cerimônia de lançamento das obras da ponte Salvador-Itaparica, na Bahia, em junho deste ano. Extraoficialmente, no entanto, Lula não quer dar palco a Tarcísio, que pode ser seu adversário.