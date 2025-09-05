Tarcísio é uma ficção e por isso precisa de Bolsonaro, diz José Dirceu

Tarcísio de Freitas depende do apoio de Jair Bolsonaro por não ter força própria nem base eleitoral consolidada, avaliou José Dirceu (PT) no Poder e Mercado, programa do Canal UOL. Para o ex-ministro, o governador de São Paulo é visto como uma aposta das forças conservadoras diante da ausência de outros nomes na direita.

Ele é governador de São Paulo. O povo paulista o elegeu. Eu respeito por isso. Mas ele não existe. Quem é o Tarcísio? Ele foi colocado para ser o candidato e o eleitorado conservador votou nele.