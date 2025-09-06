Com Bolsonaro no STF, 7 de Setembro de Lula mira em patriotismo e marketing

Não é um mote novo. Com um empurrãozinho de Trump, Lula tem conseguido finalmente —mesmo que de forma parcial— abraçar símbolos nacionais, associados à direita e ao bolsonarismo nos últimos anos.

O desfile começa às 9h, com Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, e a maioria dos ministros. Em viagem à França, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, não comparecerá neste ano. Os outros ministros do Supremo também não confirmaram presença. O ministro Alexandre de Moraes, principal alvo dos bolsonaristas, participou nos dois últimos anos.

Autoridades do Congresso também não confirmaram. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está no Amapá. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não disse se vai. Nos últimos anos, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Congresso, participou do ato.

O desfile tratará de pautas do governo. Como no ano passado com o G20, haverá uma ala voltada à COP30, organizada pelo Brasil, em Belém, em novembro. É esperado que crianças e jovens desfilem ordenados com apetrechos que representem meio ambiente e sustentabilidade.

Terá um bloco só para o Novo PAC. Não exatamente um tema de Estado, mas uma pauta de governo, Lula também quer destacar o Programa de Aceleração de Crescimento, coordenado pela Casa Civil, que ainda não deslanchou como o governo esperava.