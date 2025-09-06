Com Tarcísio mirando Presidência, direita e esquerda disputam ruas no 7/9

Os bolsonaristas vão repetir a estratégia do último protesto e farão atos em diferentes capitais. A ideia, novamente, é mostrar a força da direita nas ruas e agora pressionar o Congresso para avançar a pauta da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro e de Bolsonaro, que deve ser julgado pelo STF até o próximo dia 12.

Silas Malafaia, organizador do ato na Paulista, afirmou que o protesto ganha mais força com o julgamento no STF. Investigado pela Polícia Federal por obstrução à Justiça, o pastor disse que a manifestação vai defender a "anistia para todo mundo, liberdade de expressão". "Um homem está destruindo o Estado democrático de Direito. O mote é 'reaja Brasil', o medo acabou", argumentou em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

O pastor rejeita a ideia de mudar seus discursos, conhecidos por ataques ao STF, por conta da investigação da PF. Malafaia diz que se tivesse medo de "ditador", ele estaria "calado há anos". No último dia 14, ele foi alvo de um mandato de busca e apreensão ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio.

Além de Tarcísio, o governador de Minas e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), participa do ato. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também deve marcar presença no trio da Paulista. Já Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, não viaja à capital paulista. O governador do Rio, Claudio Castro (PL), participa do ato em Copacabana, que será comandado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

A presença de Michelle Bolsonaro (PL) na Paulista é incerta. A assessoria de imprensa da ex-primeira-dama disse que a confirmação "depende das condições de saúde" de Bolsonaro. O ex-presidente tem enfrentado uma série de soluços e até vômitos. Caso Michelle participe dos protestos, ela desembarcará em São Paulo.

Esse será o segundo ato sem a presença de Bolsonaro. No último protesto em agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas por Moraes e chegou a entrar por videochamada no ato na Paulista e no Rio —a ação se somou a outras e foram consideradas quebras das medidas cautelares impostas pelo ministro, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente.