Leia a íntegra do pronunciamento de Lula sobre o 7 de Setembro

Amanhã, 7 de setembro, é dia de celebrarmos a Independência do Brasil. É uma boa hora para a gente falar de soberania.

O 7 de setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia, e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania.

Na época da colonização, nosso ouro, nossa madeira, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Toda nossa riqueza ia embora do Brasil, para ajudar a enriquecer outros países.

Mais de 200 anos se passaram, e nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém.

Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro.

Por isso, defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições. Defendemos nossa democracia, e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la.