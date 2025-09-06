'Malafaia já não é mais pastor, é porta-voz do bolsonarismo', diz professor

O Malafaia já não é mais um pastor, ele é um porta-voz político do bolsonarismo.

Beto Vasques, da FESPSP

O professor destacou que Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, assumiu postura de distanciamento do bolsonarismo nos últimos anos. O líder, que sempre exerceu poder político, agora adota estratégia mais discreta diante da fragmentação do apoio evangélico.

Edir Macedo sempre tem um papel muito poderoso, político, no meio evangélico, mais que o Malafaia. O Malafaia é o grande sonante, virou o porta-voz do Bolsonaro, mas o Edir Macedo é o que vem fazendo política há 20, 30 anos.

E o Edir silenciou, deu um passo para o lado, se distanciou do Bolsonaro.

