Michelle critica quem antecipa eleições e diz que Bolsonaro é o maior líder

O nome de Michelle também aparece nas pesquisas de intenção de voto. No Datafolha divulgado em agosto, a ex-primeira-dama tem desempenho melhor do que os filhos do ex-presidente contra Lula (PT). O atual presidente conseguiu 39% das intenções de voto, enquanto Michelle marcou 24% —Flávio Bolsonaro conseguiu 18% em um cenário testado e Eduardo 20%.

Para Michelle, a prisão domiciliar de Bolsonaro é "totalmente questionável". A ex-primeira-dama citou também a decisão das autoridades, após pedido do PT, de reforçar o policiamento no condomínio em que mora com o ex-presidente.

A presidente do PL Mulher também classificou como "peça de ficção" o julgamento no STF contra o ex-presidente. Ela reciclou os argumentos usados por bolsonaristas de que os réus no processo da trama golpista são "perseguidos políticos". "A tríade da maldade nacional (Planalto, alguns juízes do Supremo, grande mídia parceira), amparada por uma narrativa absurda de golpe de estado, vem quebrando todas as regras, pisoteando as nossas leis, cometendo todo o tipo de abusos", disse.

Diferentemente dos aliados bolsonaristas, Michelle não fez críticas direitas ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Reportagem do UOL mostrou que seus discursos não miram Moraes nem pedem o impeachment dele —enquanto os governadores da direita são criticados, ela passa ilesa de reclamações públicas.

Enquanto tudo isso acontece, tenho ouvido muitas perguntas e declarações relacionadas às eleições de 2026. Eu sempre digo que a minha atenção está voltada para o meu marido, minha família e para a gravidade da situação que o país está enfrentando hoje. O povo precisa estar atento a quem faz o contrário disso e quer antecipar eleições. O maior líder político do Brasil é Jair Bolsonaro.