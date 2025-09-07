Ato bolsonarista em SP tem bandeira gigante dos EUA e pedido por anistia

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na avenida Paulista para pedir anistia ao ex-presidente em meio ao julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da trama golpista.
O que aconteceu
Apoiadores do ex-presidente estenderam um "bandeiraço" dos Estados Unidos no meio da Paulista. No ato da esquerda mais cedo, a militância abriu uma bandeira do Brasil. No ato oficial de 7 de Setembro, em Brasília, o mote foi "Brasil Soberano", numa tentativa de resgatar símbolos nacionais usados pela direita nos últimos anos.
Outras capitais receberam protestos, mas a manifestação em São Paulo segue sendo o principal palco dos atos. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato explora os argumentos reverberados pela direita de que o julgamento da trama golpista no STF é uma "perseguição política" e que a "sentença já está dada".
Bolsonaristas levaram cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment de Alexandre de Moraes. Há também faixas pedindo liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os bolsonaristas exaltam o presidente dos EUA após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF e oficializar um tarifaço de 50% ao Brasil.
Michelle Bolsonaro (PL) foi ovacionada pelos participantes ao chegar na Paulista. A ex-primeira-dama segura um boneco do ex-presidente e chorou ao subir no carro de som. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, também estão presentes.
Ao discursar, o presidente nacional do PL negou que houve tentativa de golpe. Valdemar da Costa Neto chamou o 8 de Janeiro de "baderna generalizada" e disse que é preciso "punir aquele pessoal". Ele pediu, entretanto, anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos.
Durante o discurso de Valdemar, os apoiadores gritaram "fora, Romário". A declaração dos manifestantes ocorre em meio a uma pressão que o senador enfrenta da oposição e de aliados diretamente de Bolsonaro. Uma das críticas foi sobre a posição de Romário sobre o pedido de impeachment de Moraes.
Esse é o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, em 3 de agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada em ato na Paulista e no Rio.
Tarcísio: "Não podemos ser mais tímidos"
"Essa festa aqui não está completa, porque Bolsonaro não está aqui conosco", disse Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Não podemos ser mais tímidos", afirmou o governador de São Paulo na avenida Paulista. Nas últimas semanas, investigações revelaram que ele era alvo de críticas por Eduardo Bolsonaro em função de seu posicionamento após o anúncio do tarifaço.
"Aqueles que hoje falam 'sem anistia' foram beneficiados pela anistia no passado", defendeu o governador. Na última semana, o esforço de Tarcísio nos bastidores para que o perdão aos envolvidos na tentativa de golpe fosse pautado pelo Congresso dominou o noticiário. "Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 1979", disse ele.
"A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", afirmou Tarcísio. Segundo ele, o julgamento da trama golpista no STF está "maculado" e "viciado" — o que justificaria uma anistia em sintonia com "a nossa tradição de reconciliação".
"Para nós, só existe um líder", disse governador, em alusão a Bolsonaro. Apontado como potencial candidato da direita à presidência, Tarcísio depende do aval do ex-presidente para viabilizar seu nome na disputa.
"Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia", pediu Tarcísio. No último dia 20, o líder evangélico foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suposta tentativa de obstrução no julgamento da trama golpista.
Julgamento no STF
Julgamento da trama golpista será retomado na próxima terça-feira. Os ministros da Primeira Turma têm até a sexta-feira, dia 12, para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro e os outros sete réus do núcleo crucial.
A sessão começa com o voto de Moraes. O ministro é relator da ação que investiga a tentativa de golpe de Estado. Depois dele, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Turma, Cristiano Zanin, proferem seus votos.
