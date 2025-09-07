Ato bolsonarista em SP tem bandeira gigante dos EUA e pedido por anistia

Bolsonaristas levaram cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment de Alexandre de Moraes. Há também faixas pedindo liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os bolsonaristas exaltam o presidente dos EUA após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF e oficializar um tarifaço de 50% ao Brasil.

Michelle Bolsonaro (PL) foi ovacionada pelos participantes ao chegar na Paulista. A ex-primeira-dama segura um boneco do ex-presidente e chorou ao subir no carro de som. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), senadores, deputados federais e estaduais, além de vereadores, também estão presentes.

7.set.2025 - Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, segura boneco do marido Jair Bolsonaro durante ato na avenida Paulista Imagem: Adriana Negreiros/UOL

Ao discursar, o presidente nacional do PL negou que houve tentativa de golpe. Valdemar da Costa Neto chamou o 8 de Janeiro de "baderna generalizada" e disse que é preciso "punir aquele pessoal". Ele pediu, entretanto, anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos.

Durante o discurso de Valdemar, os apoiadores gritaram "fora, Romário". A declaração dos manifestantes ocorre em meio a uma pressão que o senador enfrenta da oposição e de aliados diretamente de Bolsonaro. Uma das críticas foi sobre a posição de Romário sobre o pedido de impeachment de Moraes.

Esse é o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, em 3 de agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada em ato na Paulista e no Rio.