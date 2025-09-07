Assine UOL
Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 8.800 pessoas, afirma USP

Saulo Pereira Guimarães
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Ato da esquerda em São Paulo no 7 de setembro
Ato da esquerda em São Paulo no 7 de setembro Imagem: Reprodução/Monitor do Debate Político

A manifestação da esquerda hoje em São Paulo reuniu 8.800 pessoas, de acordo com levantamento feito pela USP em parceria com outras entidades.

O que aconteceu

Ato ocorreu na Praça da República pela manhã. Segundo o monitoramento, o número de pessoas presentes no ápice do evento, por volta de 11h, variou entre 7.700 e 9.800 pessoas (considerando a margem de erro de 1.100 para mais ou menos).

Cálculo é feito com a ajuda de software. O programa de computador faz a contagem de público a partir da análise de fotos aéreas por meio de inteligência artificial.

USP e ONG assinam o estudo. A autoria do levantamento é do Monitor do Debate Político, entidade que reúne representantes do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e da organização não-governamental More in Common.

Manifestação defendeu soberania nacional após tarifaço de produtos brasileiros por governo americano. Fórum das Centrais, Grito dos Excluídos e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo foram as entidades de esquerda responsáveis pela organização.

Críticas à anistia também estiveram entre reivindicações. A taxação de super-ricos e o fim da escala 6x1 foram outros pontos na pauta da manifestação.

Pela manhã, Malafaia divulgou um vídeo feito por drone e chamou o ato de "fiasco". O pastor bolsonarista foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga suposta obstrução de Justiça no processo da trama golpista.

Direita realiza seu ato agora à tarde na capital. Na avenida Paulista, a manifestação reúne o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o pastor Silas Malafaia, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras lideranças conservadoras.

