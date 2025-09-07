Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 8.800 pessoas, afirma USP

A manifestação da esquerda hoje em São Paulo reuniu 8.800 pessoas, de acordo com levantamento feito pela USP em parceria com outras entidades.

O que aconteceu

Ato ocorreu na Praça da República pela manhã. Segundo o monitoramento, o número de pessoas presentes no ápice do evento, por volta de 11h, variou entre 7.700 e 9.800 pessoas (considerando a margem de erro de 1.100 para mais ou menos).

Cálculo é feito com a ajuda de software. O programa de computador faz a contagem de público a partir da análise de fotos aéreas por meio de inteligência artificial.