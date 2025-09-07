Michelle, em áudio, fala em 'tirania' do STF e cita Bolsonaro 'humilhado'

Discurso de Michelle mostra uma radicalização em relação a postura que vinha adotando. Conforme mostrou reportagem do UOL, a ex-primeira-dama foca, em eventos do PL Mulher, em críticas mais contundentes ao PT e a Lula. Quando falava do Judiciário, ela citava de forma indireta usando "censura" e "injustiça".

Michelle não deixou de lado também o tom cristão e pediu aos apoiadores que não deixem de orar por sua família. "Nós confiamos em Deus e que Ele transformará essa dor em vitória", disse.

Ex-primeira-dama afirmou que as defesas dos réus da trama golpista "foram sabotadas". "Veja o que estão fazendo conosco: tornozeleira no Jair, prisão domiciliar por pura vingança, invasão ao nosso lar, exposição da intimidade da nossa família. Até quando vamos ter que suportar esses abusos?", continuou.

Apoiadores do ex-presidente voltam às ruas hoje em meio ao julgamento do STF. Esse é o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, no começo de agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada no ato na Paulista e no Rio.

Além de Brasília, há atos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e diversas outras capitais e cidades menores. Na avenida Paulista, em São Paulo, os apoiadores se reunirão às 15h —o local é considerado o principal palco das manifestações bolsonaristas.