Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Ao UOL, o presidente da CUT disse que o tarifaço "é a agressão mais explícita à independência do Brasil". Para Sergio Nobre, o governo dos Estados Unidos tem interferido sucessivamente contra o Brasil em prol do ex-presidente. "Trump não esconde que o objetivo não é econômico, mas para livrar Bolsonaro", disse. O presidente dos EUA chamou o processo contra Bolsonaro de "caça às bruxas".

Sem Lula, a expectativa é que o protesto reúna ministros do governo e deputados do PT e do PSOL. Há previsão de que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participe. Outras lideranças da esquerda, como o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada Erika Hilton (PSOL), também devem estar presentes. O presidente ficará em Brasília, onde ocorre o desfile oficial do Dia da Independência.

O último protesto da esquerda, em 10 de julho, reuniu 15,1 mil pessoas na avenida Paulista. Os dados são do Monitor do Debate Político do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), ligado à USP. Na ocasião, os manifestantes foram às ruas pela taxação dos super-ricos e o fim da escala 6x1. O tarifaço de Trump, anunciado poucos dias antes, também foi tema do ato.

Na Praça da Sé, no centro da capital, também haverá o tradicional manifesto do "Grito dos Excluídos". O ato ocorre anualmente no dia 7 de setembro e é realizado desde 1995 por entidades, igrejas e movimentos sociais. A manifestação existe, segundo seus organizadores, como um contraponto às comemorações da Independência. Por volta das 7h, um café da manhã será servido para pessoas em situação de rua e, depois, os manifestantes seguirão para uma caminhada.

Manifestação bolsonarista

Bolsonaristas vão se reunir na avenida Paulista para pedir anistia ao ex-presidente e aos presos do 8 de Janeiro. A expectativa é de que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que virou um fiador da anistia nos últimos dias, seja um dos protagonistas do ato.