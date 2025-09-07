Bolsonaristas gritam 'fora, Romário' em ato na avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) presentes hoje no ato da avenida Paulista gritaram 'fora, Romário' em diferentes momentos.

O que aconteceu

Romário não apoiou pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O parlamentar foi um dos poucos da base bolsonarista do senado a tomar essa decisão.

"Estou vendo que o Romário está com um prestígio danado aqui em São Paulo", brincou Valdemar da Costa Neto. A fala do presidente do PL ironizou os gritos da plateia bolsonarista presente no ato da Paulista.