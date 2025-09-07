Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Parte considerável do centrão cristalizou um movimento político na semana que passou. Alinhado à direita nos últimos anos, o bloco não caminha mais ao lado de Jair Bolsonaro (PL). A intenção é ocupar o espaço deixado pelo ex-presidente.

O que aconteceu

Forças políticas estão se reposicionando para a provável condenação de Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Como sempre, o centrão não agiu unido. Mas caciques de Republicanos, União Brasil e PP mostraram a direção que pretendem tomar para conquistar o Planalto nas próximas eleições.

Dois fatos ocorridos na última semana indicam o caminho escolhido. Dentro do ecossistema politico de Brasília, os acontecimentos abaixo rivalizaram em atenção com o julgamento de Bolsonaro.