7 de Setembro em Brasília tem boné 'Brasil soberano' e gritos 'sem anistia'

É uma tentativa antiga do governo. Com um empurrãozinho de Trump, Lula tem conseguido finalmente —mesmo que de forma parcial— abraçar símbolos nacionais, associados à direita e ao bolsonarismo nos últimos anos.

O desfile também tratará de pautas do governo. Como no ano passado com o G20, haverá uma ala voltada à COP30, organizada pelo Brasil, em Belém, em novembro. É esperado que crianças e jovens desfilem ordenados com apetrechos que representem meio ambiente e sustentabilidade.

Terá um bloco só para o Novo PAC. Não exatamente um tema de Estado, mas uma pauta de governo, Lula também quer destacar o Programa de Aceleração de Crescimento, coordenado pela Casa Civil, que ainda não deslanchou como o governo esperava.

Mais segurança

Este 7 de Setembro tem segurança reforçada. Em meio ao julgamento de Bolsonaro e com protestos da direita e da esquerda marcados pelo país, a segurança do desfile é feita por GSI (Gabinete de Segurança Institucional), PF (Polícia Federal), Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.

O acompanhamento está sendo feito durante toda a semana. Em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as forças de segurança têm monitorado a entrada de possíveis caravanas de protesto no Distrito Federal e no entorno da Esplanada dos Ministérios, onde ficam os Poderes e onde ocorrerá os desfiles.