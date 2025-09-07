Assine UOL
Em BH, direita e esquerda fazem atos a apenas 1 km de distância

Ígor Passarini
Colaboração para o UOL, em Belo Horizonte
Praça da Liberdade, no centro de Belo Horizonte, será palco dos atos bolsonaristas neste domingo
Praça da Liberdade, no centro de Belo Horizonte, será palco dos atos bolsonaristas neste domingo Imagem: Diego Tavares/Thenews2/Folhapress

O centro de Belo Horizonte terá três eventos na manhã de hoje para celebrar o 7 de Setembro, com apenas um quilômetro de distância entre eles. Enquanto a avenida Afonso Pena recebe o tradicional desfile cívico-militar, a praça da Liberdade vai ser palco dos atos bolsonaristas e a praça Raul Soares do 31º Grito dos Excluídos.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convocou a direita em suas redes sociais. "A gente precisa tomar conta das ruas para mostrar que nós existimos, estamos firmes e que a gente não vai se calar perante nenhum juiz, nenhum presidente e ninguém que queira ver a gente exterminado", afirmou.

De acordo com os organizadores do evento, as principais pautas serão a "anistia ampla e irrestrita aos presos do 8 de janeiro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes".

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que se lançou pré-candidato à Presidência, acompanha o desfile oficial pela manhã e é esperado no ato da avenida Paulista, em São Paulo, na parte da tarde.

Já na praça Raul Soares, a esquerda realiza a 31ª edição do Grito dos Excluídos, com o tema "Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia". Segundo os organizadores, o ato vai "celebrar a democracia brasileira e o marco histórico de julgamento contra o golpe".

"No momento em que os EUA de forma imperialista atacam a economia nacional e nossa soberania, vamos dar resposta deixando claro que quem decide o rumo do Brasil é o povo brasileiro", disse o vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva (PT-MG).

