Em BH, direita e esquerda fazem atos a apenas 1 km de distância

O centro de Belo Horizonte terá três eventos na manhã de hoje para celebrar o 7 de Setembro, com apenas um quilômetro de distância entre eles. Enquanto a avenida Afonso Pena recebe o tradicional desfile cívico-militar, a praça da Liberdade vai ser palco dos atos bolsonaristas e a praça Raul Soares do 31º Grito dos Excluídos.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convocou a direita em suas redes sociais. "A gente precisa tomar conta das ruas para mostrar que nós existimos, estamos firmes e que a gente não vai se calar perante nenhum juiz, nenhum presidente e ninguém que queira ver a gente exterminado", afirmou.

De acordo com os organizadores do evento, as principais pautas serão a "anistia ampla e irrestrita aos presos do 8 de janeiro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes".