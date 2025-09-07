Esforço por anistia não faz Tarcísio ser citado em atos no Rio, Minas e DF

Imagem: Tarcísio não foi lembrado nos cartazes e nem nos discursos

A estratégia de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em defender a anistia para ganhar pontos com a militância bolsonarista mais radical e se consolidar como o provável candidato da direita à Presidência em 2026 não surtiu efeitos nos atos em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O governador de São Paulo foi ignorado nestas três manifestações. Não havia cartazes exaltando o esforço dele para tentar livrar Jair Bolsonaro do julgamento no STF. Seu nome também não apareceu nos discursos.

Depois de Bolsonaro, o político mais mencionado foi Donald Trump. A realidade das ruas contrasta com a empolgação demonstrada por parte significativa do centrão com a candidatura do governador à presidência.