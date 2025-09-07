Em meio a restrições do STF, Flávio usa vídeo antigo de Bolsonaro sobre 7/9

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) republicou um vídeo antigo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para convocar os apoiadores para as manifestações de hoje, 7 de Setembro. A postagem acontece em meio às restrições do STF (Supremo Tribunal Federal) que impedem o ex-presidente de usar as redes sociais.

O que aconteceu

Flávio usa vídeo antigo em convocação para manifestações. "O vídeo é do ano passado, mas serve para que você se lembre tudo o que o Brasil está passando e venha para Copacabana, às 11:00, para mais um ato em defesa da nossa democracia", escreveu ele. O vídeo anexado ao texto corresponde a outra convocação, realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente encontra-se em prisão domiciliar.

Postagem pode ter descumprido normas do Supremo. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia seguinte às manifestações do dia 3 de agosto. Na decisão, o ministro destacou que um vídeo apresentado no ato realizado em Copacabana (RJ) descumpriu a medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais. Moraes entendeu que o material tinha o objetivo de incitar os apoiadores a constranger o STF.