Flávio diz que Moraes é ditador e que 'Bolsonaro não fugirá no porta-malas'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, durante participação em manifestação da direita em Copacabana, que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pulará o muro e nem fugirá em um porta-malas. Flávio disse ainda que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é um "ditador de toga".

O que aconteceu

Flávio disse que Moraes tem traços de psicopatia. O senador afirmou que o ministro não está preocupado nem com a própria família e faz "conluio" com o Ministério Público para perseguir alvos pré-determinados, a exemplo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças de direita. "O ditador de toga usa o pretexto de defender nossa democracia e a destruiu", disse.

Senador afirmou que o pai não fugirá da prisão domiciliar. "O Bolsonaro não vai fugir pulando o muro ou no porta-malas de um carro", declarou a respeito da prisão domiciliar decretada por Moraes há um mês. "O Bolsonaro vai encarar de frente essa covardia para dar um exemplo mais uma vez de que ele não vai desistir do Brasil", reforçou.