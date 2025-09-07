Gerar sentido de soberania requer ações contínuas: 'Vem da experiência'

Sentimento de soberania vem no longo prazo

Soberania requer debate contínuo e políticas públicas de fortalecimento do estado e da cidadania. Especialistas defendem iniciativas que sensibilizem a população para a interferência estrangeira em assuntos brasileiros, mas ressaltam que isso deve estar ligado ao sentimento de pertencimento, gerado por políticas públicas de proteção ao indivíduo.

Quando se tem garantias de que os seus direitos estão sendo preservados e que aquele lugar te protege, há a sensação de soberania. Esse é um sentido que vem da experiência

Leonardo Barreto, cientista político

Sentimento de soberania não pode ser imposto de cima para baixo, diz analista. Para Barreto, a crise provocada pelos ataques à soberania brasileira é um momento de reflexão social. "O que funciona é a identificação com a terra. Essa experiência é de direitos, respeito e confiança nas instituições. Uma experiência da ideia de que é bom viver num lugar e que vale a pena lutar por ele. Esse conceito está relacionado ao dia a dia das pessoas, ao bem-estar coletivo e à dignidade dos cidadãos."

"Potências tentam ter ingerência em cima de outros, não é somente o caso brasileiro". Segundo a professora Albene Klemi, do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), historicamente, países querem atuar em outros em defesa de seus interesses. Por isso, estimular a participação do cidadão amplia o sentimento de defesa de nação.