Após fala de Tarcísio, Gilmar defende Moraes: 'não existe ministro tirano'

O ministro do STF, Gilmar Mendes, rebateu a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e em publicação em suas redes sociais afirmou não existir "ditadura da toga" no Brasil e que não há "ministros agindo como tiranos".

O que aconteceu

Decano fez defesa ao ministro Alexandre de Moraes. Sem citar nominalmente Tarcísio, Gilmar Mendes disse que não existem ministros agindo como tiranos. A publicação feita no X aconteceu horas após o governador de São Paulo dizer em ato na Avenida Paulista que "ninguém aguenta mais a tirania do ministro Moraes".

Ministro disse que o STF está cumprindo seu papel de "guardião da Constituição". O decano afirmou, ainda, que o país não aguenta mais "sucessivas tentativas de golpes, que ameaçaram a democracia e a liberdade do povo". Não houve menção direta ao governador no posicionamento.