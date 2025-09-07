Em ato, Michelle chora e fala em humilhação por presença de polícia em casa

Em tom emotivo, Michelle pediu para que os apoiadores orem "por um milagre". "Para que esses corações de pedra sejam transformados em corações de carne". Ela foi a última a discursar no carro de som na Paulista —o ex-presidente, quando participava dos atos, também era o último a falar.

A ex-primeira-dama afirmou ainda que se Moraes "se arrepender e deixar a iniquidade de lado, o Senhor vai perdoá-lo". Michelle disse também que ela e seu marido não vão desistir. Ao chegar na Paulista, a ex-primeira-dama foi ovacionada pelo público. Enquanto ouvia os discursos, ela segurou um boneco do ex-presidente e chorou em cima do carro de som.

Um áudio de Michelle foi reproduzido nos demais atos deste domingo. Na mensagem, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro está "humilhado". "Hoje, por perseguição e injustiça, ele [Bolsonaro] não pode falar, mas nós falaremos por ele até que essa tirania e essa perseguição sejam vencidas", disse.

Diferentemente do áudio enviado, na Paulista, ao vivo, Michelle não atacou o STF e falou pouco sobre 2026. A ex-primeira-dama disse, na mensagem gravada, que injustiças são cometidas "por alguns poucos que se dizem juízes". Sem citar nomes, afirmou que há ministros que "agem como tiranos".

Nunca pensei que ia ser tão difícil estar aqui hoje com vocês, mas eu creio, tenho certeza, que a gente vai passar por isso e que a justiça do Senhor vai reinar sobre a nossa ação.

Michelle Bolsonaro