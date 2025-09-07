NY Times destaca 'exaltação aos EUA' em ato bolsonarista em SP

Para o jornal, manifestações mostram que Bolsonaro "ainda é relevante". "Os apoiadores de Bolsonaro superaram significativamente os manifestantes de esquerda, mostrando que — mesmo em meio a seus problemas legais — ele continua sendo uma força política relevante no Brasil", escreve a publicação.

No entanto, o jornal questiona se essa relevância importa no momento. "Na sexta-feira, a ampla expectativa é de que o STF condene Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele pode pegar mais de 40 anos de prisão", lembra o jornal.

A publicação diz que a pressão de Trump no caso teve "pouco sucesso". "Até agora, os esforços apenas fortaleceram o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rival de esquerda de Bolsonaro, enquanto o tribunal seguiu adiante com o julgamento", escreveu.

Jornal lembrou que a discussão sobre anistia no Congresso é um ponto central no debate político brasileiro atual. "Com a condenação de Bolsonaro vista como algo inevitável tanto pela direita quanto pela esquerda, os protestos de domingo se concentraram em grande parte na questão da anistia", destacou.

No entanto, o NY Times diz que o assunto é sensível. O tema, ressaltou, traz à memória a anistia concedida a militares da ditadura, "quando brasileiros foram presos, torturados e desaparecidos".