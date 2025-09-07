Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Alvaro Palma de Jorge lembra que o STF já indicou que anistia a quem atentou contra o Estado de Direito não é possível. O professor aponta que a corte já deixou essa sinalização clara ao rejeitar em 2023 um indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. No entendimento dos ministros, não é possível conceder perdão quando há ameaça de agressão física e incitação à invasão às sedes dos três Poderes.

Na última semana, bolsonaristas interpretaram uma declaração do presidente do STF, Luis Roberto Barroso, como um possível aval a anistia. À colunista Mônica Bergamo, no entanto, Barroso negou apoio a medida e salientou que 'não antecipa voto'.

A pressão sobre anistia ganhou fôlego com o avanço da ação penal contra Bolsonaro no STF. A expectativa é que o julgamento contra o ex-presidente e outros sete aliados termine na próxima sexta-feira.

O Supremo já apontou essa possibilidade de considerar inconstitucional eventual anistia, perdão ou graça, indulto, enfim, que de alguma forma se direcionem a afastar as condenações de alguém que tentou abolir o Estado de Direito. Do ponto de vista constitucional, já existe essa barreira em relação ao tema.

Alvaro Palma de Jorge, professor de direito constitucional da FGV Direito Rio

Essa lei é um exemplo claro de catimba constitucional, que é você pegar algo que está no limite da legalidade, tem uma legalidade bastante controversa, mas tem um déficit de legitimidade política profundo.