Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

A proposta de anistia aventada por parlamentares da oposição para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a concorrer em 2026 afronta a Constituição e não se sustenta tecnicamente, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.
Artigo 5º da Constituição determina crimes inafiançáveis e imprescritíveis e que não poderiam ser anistiados. Os incisos 42 e 43 tipificam alguns crimes como inafiançáveis e imprescritíveis. O trecho diz que não podem ser objeto de anistia os condenados por tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. O entendimento corrente entre os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) é que "por coerência interna" essa vedação também deve ser atribuída aos crimes contra o Estado democrático de Direito.
Lei foi mudada por Bolsonaro em 2021. Durante sua Presidência, ele sancionou o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional, editada na ditadura militar.
Pelo novo texto, os crimes políticos passam a compor o Código Penal, sob o título de crimes contra o Estado democrático de Direito. O indulto já utiliza esses parâmetros, vetando quem tenha cometido crime contra o Estado democrático de Direito ou condenados pelo STF por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.
Aliados de Bolsonaro têm circulado uma minuta de proposta de anistia que derrubaria até a inelegibilidade de Bolsonaro. Texto apócrifo distribuído pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) tem gerado críticas e sido usado como forma de pressionar o Congresso.
Texto é extremamente abrangente e foca em anistiar bolsonaristas. A proposta coloca todos os investigados desde 2019 no inquérito das fake news, passando pelos condenados pelo 8 de Janeiro, quem esteve nos acampamentos golpistas na frente dos quartéis do Exército pelo país e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acusado de atentar contra a soberania nacional ao atuar nos EUA por sanções ao Brasil e ao Judiciário.
Proposta não tem consenso para ser aprovada no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já se colocou contra essa ideia e disse que faria um texto próprio. Outros parlamentares já apontaram que só se colocariam a favor de uma versão mais light e que não mirasse Bolsonaro.
Motta ainda não disse que deputados vão votar. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que "segue conversando com quem quer e com quem não quer anistia", mas não há acordo. Governistas criticam qualquer tipo de anistia e a atuação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que tem negociado para que ela passe.
Professor fala que texto possui "inconstitucionalidade chapada". Segundo Rubens Glezer, professor de direito constitucional da FGV Direito SP, um projeto de anistia só pode valer para tratar de situações de cumprimento de pena, isto é, se a pessoa estiver presa. No caso de Bolsonaro, ele ainda não foi condenado e cumpre prisão domiciliar há mais de um mês, por ordem do ministro Alexandre de Moraes.
Também não vale para inelegibilidade de Bolsonaro. Outras punições como multa e mesmo a inelegibilidade de Bolsonaro, que foi definida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não podem estar em um projeto de anistia. "É inequívoca a inconstitucionalidade da extensão para esses efeitos secundários. É uma distorção", diz o professor.
Especialista vê texto "esdrúxulo e tecnicamente capenga". Na avaliação do professor da FGV Direito Rio Alvaro Palma de Jorge, a proposta quer dar um "habeas corpus preventivo", sem base legal, para casos que nem foram julgados. "A proposta cria a figura de uma anistia de questões que nem sequer foram julgadas como crime. Não faz qualquer sentido", afirma.
Ao analisar outros pontos da proposta, Glezer reconhece que pode haver um debate sobre a constitucionalidade ou não do texto. Ainda assim, ele aponta que a proposta está no "limite da legalidade" e por isso seria uma espécie de "catimba".
Na avaliação do professor, o texto distorce objetivos da anistia e gera um privilégio a um determinado grupo político. Ele explica que as propostas de anistia devem ser mais genéricas e amplas e não voltadas a um grupo político específico, como ocorre neste caso. "
Alvaro Palma de Jorge lembra que o STF já indicou que anistia a quem atentou contra o Estado de Direito não é possível. O professor aponta que a corte já deixou essa sinalização clara ao rejeitar em 2023 um indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. No entendimento dos ministros, não é possível conceder perdão quando há ameaça de agressão física e incitação à invasão às sedes dos três Poderes.
Na última semana, bolsonaristas interpretaram uma declaração do presidente do STF, Luis Roberto Barroso, como um possível aval a anistia. À colunista Mônica Bergamo, no entanto, Barroso negou apoio a medida e salientou que 'não antecipa voto'.
A pressão sobre anistia ganhou fôlego com o avanço da ação penal contra Bolsonaro no STF. A expectativa é que o julgamento contra o ex-presidente e outros sete aliados termine na próxima sexta-feira.
O Supremo já apontou essa possibilidade de considerar inconstitucional eventual anistia, perdão ou graça, indulto, enfim, que de alguma forma se direcionem a afastar as condenações de alguém que tentou abolir o Estado de Direito. Do ponto de vista constitucional, já existe essa barreira em relação ao tema.
Alvaro Palma de Jorge, professor de direito constitucional da FGV Direito Rio
Essa lei é um exemplo claro de catimba constitucional, que é você pegar algo que está no limite da legalidade, tem uma legalidade bastante controversa, mas tem um déficit de legitimidade política profundo.
Está no limite das convenções. Vai ter uma legalidade que é objeto de bastante debate, mas, assim, aceitável. Mas olhar só para isso gera uma distorção. Qual e a distorção? Que você está usando de um ato do poder público que deveria servir à promoção de certos valores e você está mobilizando esse poder estatal para atingir o fim ilícito que é tomar impune e imune a atos de controle do Poder Judiciário um grupo político que realiza atos intencionais criminosos, dando ainda a possibilidade de mantê-los.
Rubens Glezer, professor de direito constitucional da FGV Direito SP
