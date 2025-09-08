Anistiada ao longo da história, elite militar é julgada no STF pela 1ª vez

O Brasil nem tinha se acostumado à independência quando concedeu sua primeira anistia. Apenas 11 dias após o "grito do Ipiranga", dom Pedro 1º, então príncipe regente, perdoou de maneira geral todas as "passadas opiniões políticas" para consolidar a separação de Portugal. Desde então, anistias se tornaram regra, sobretudo quando envolvem militares.

Segundo historiadores ouvidos pelo UOL, as tradições golpistas e autoritárias nunca foram amplamente debatidas ou julgadas no país. Desde a proclamação da República, em 1889, foram pelo menos nove decretos ou leis de anistia a cidadãos que atentaram contra governos.

A conciliação foi a saída em todos os períodos históricos, sempre em nome da "pacificação" —a mesma justificativa usada hoje por políticos que defendem perdoar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente.