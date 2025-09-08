Protagonistas, Tarcísio radicaliza e Michelle se emociona em ato em SP

O tom adotado pelo governador é uma tentativa de aproximação ao bolsonarismo radical. O "núcleo duro do bolsonarismo", que envolve aliados e apoiadores mais ligados a pautas mais radicais da direita, enxergaram uma mudança da postura de Tarcísio.

Apesar do novo discurso, as falas de Tarcísio não empolgaram os manifestantes presentes. Não houve fortes aplausos ou gritos enquanto o governador discursava. Ele também não foi citado por nenhuma liderança em São Paulo nem nos demais atos que ocorreram pelo Brasil, como em Belo Horizonte, Brasília e no Rio de Janeiro.

As críticas de Tarcísio ao julgamento contra Bolsonaro no STF foram rebatidas depois do ato pelo ministro Gilmar Mendes. Nas redes sociais, o decano do Supremo afirmou que é "oportuno reiterar", no Dia da Independência, que a "verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento". "Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos", disse, sem citar o governador.

Na Paulista, Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia.

Tarcísio virou grande fiador da anistia na última semana e é cotado como possível candidato ao Planalto. Publicamente, o governador afirma que tentará à reeleição no próximo ano, mas, nos bastidores, aliados afirmam que ele se candidataria à Presidência com o aval de Bolsonaro.