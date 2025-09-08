STF deve seguir forte após julgar Bolsonaro, diz autor de 'Supremocracia'

O STF é o guardião da Constituição (e a Constituição é imensa). Também tem a função de uma Corte constitucional, que é muito demandada: às vezes, é aprovada uma medida de manhã, no Congresso e, à tarde, já há três Adins [ações diretas de inconstitucionalidade] no STF. Também supervisiona o trabalho dos atores políticos diretamente através do foro privilegiado —todos os membros do Congresso, os ministros, o presidente da República

STF 'fiador da democracia' ou 'ditadura da toga'

Ministros do STF tiveram papel decisivo para a defesa da democracia, diz o autor.

O TSE [Tribunal Superior Eleitoral], um tribunal especial para dirimir conflitos que ocorram ao longo do processo eleitoral, é presidido por um ministro do Supremo. O órgão foi alvo de ataques do governo Jair Bolsonaro. O ministro Edson Fachin, por exemplo, afastou um militar que maliciosamente pôs em xeque a integridade das urnas. O ministro Alexandre de Moraes teve a frieza de lidar com o incidente da PRF e a tentativa de dificultar votos no Nordeste. O STF é bastante fragmentado e tenso internamente, mas conseguiu agir colegialmente, o que, a meu ver, assegurou a defesa da democracia naquele momento

Grupos que não comungam do compromisso com a democracia veem o STF como ameaça. Hugo Chávez queria interferir na Corte Constitucional na Venezuela; Orbán, na Hungria; Erdogan, na Turquia. É o que Trump diz de todos os tribunais não alinhados a ele. Líderes autoritários de direita ou de esquerda veem Cortes como inimigos