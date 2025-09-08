Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro do STF Alexandre de Moraes para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar para fazer um procedimento médico.

O que aconteceu

O procedimento deve ocorrer no próximo domingo, ou seja, após o julgamento da trama golpista. Os ministros da Primeira Turma do Supremo têm até a sexta-feira, dia 12, para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro e de outros sete réus. O julgamento será retomado amanhã.

Trata-se de uma retirada de lesões na pele, segundo pedido da defesa. O procedimento será feito no Hospital DF Star, em Brasília, com previsão de alta para o mesmo dia. O pedido médico é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia.