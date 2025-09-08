'Cala a boca você': Deputados do PT e do PL batem boca na CPMI do INSS

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, protagonizaram um bate-boca hoje durante sessão da CPMI do INSS.

O que aconteceu

A discussão ocorreu durante o depoimento do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT). Ele foi ouvido como testemunha na sessão de hoje.

A confusão começou após Lupi se recusar a responder uma pergunta. O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) questionou se o então ministro era responsável por suas próprias nomeações, e Lupi preferiu não responder. O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), disse que a testemunha tem direito ao silêncio.