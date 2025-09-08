Derrite usa operação contra tráfico em São Paulo para cutucar governo Lula

Tarcísio também exaltou operação, em publicação nas redes sociais, mas evitou cutucar Lula. "A quem interessa que as pessoas continuem morando em condições precárias na favela do Moinho? Ao crime organizado. Por muito tempo, a favela foi usada como um depósito de drogas que abastecia a Cracolândia e funcionava como um quartel-general do crime no centro de São Paulo", disse o governador.

O UOL procurou a Presidência da República para comentar a declaração de Derrite. Se houver resposta, o texto será atualizado.

A visita de Lula

Lula participou de agenda oficial na comunidade no final de junho. O presidente anunciou, na ocasião, a remoção de 900 famílias da localidade, que poderão escolher imóveis de até R$ 250 mil, dentro das regras do Minha Casa, Minha Vida. As famílias ainda receberão auxílio aluguel até a assinatura do contrato de casa própria. A medida foi tomada a partir de acordo com o governo Tarcísio.

Governador não participou de ato. Apesar de ter sido convidado pela gestão Lula, Tarcísio participou de outro evento, no mesmo dia, para entregar moradias de um programa habitacional do governo estadual em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, berço político do petista.

Lula e Tarcísio podem ser adversários nas eleições presidenciais do próximo ano. A avaliação é de que o governador tem feito movimentos para consolidar uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Para pessoas ligadas a Lula, o passo decisivo foi dado por Tarcísio ontem, quando radicalizou o discurso contra o STF (Supremo Tribunal) em ato na Paulista e chamou o ministro Alexandre de Moraes de "tirano", além de pedir anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro.