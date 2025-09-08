2ª semana de julgamento de Bolsonaro no STF tem dúvidas a resolver

O julgamento sobre a trama golpista entra na segunda semana com a expectativa pelo voto dos ministros sobre a condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados. Mas ainda há uma série de questões a serem respondidas.

Bolsonaro vai ser condenado?

É o que os ministros vão decidir nesta semana. O julgamento será retomado amanhã (9) com o voto do relator Alexandre de Moraes. Os demais votam na sequência, a começar pelo ministro mais novo a ocupar o cargo. Sendo assim, após o relator, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Se houver maioria pela condenação, os magistrados vão definir a pena para cada réu.

Bolsonaro pode ser condenado por um crime e absolvido por outro?

Sim, se há mais de um crime, os ministros analisam cada um separadamente. O réu pode ser condenado em um e absolvido em outro, dependendo das provas e da interpretação de cada ministro. Por isso, Bolsonaro pode ter condenação parcial ou absolvição parcial.