SP 'está preparado' para crise hídrica, diz secretária do Meio Ambiente

A secretária defendeu que a questão ambiental seja vista como "prioridade" e não seja encarada de forma isolada, mas sim em sintonia com infraestrutura, logística e outras áreas. "O meio ambiente tem que estar em tudo", resumiu.

Natália ainda negou a intenção de ser candidata em 2026 e disse que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve disputar a reeleição. De acordo com as últimas pesquisas, ele lidera a disputa para reeleição e empata com Lula (PT) no 2º turno na corrida pela presidência.

Prevenção contra seca

Com as chuvas abaixo do esperado em 2025, a secretária disse que trabalha de forma preventiva para evitar escassez no abastecimento de água. Além disso, destacou os investimentos em drenagem para resolver a questão dos alagamentos em locais do estado com histórico do problema —como o bairro Jardim Pantanal, que sofreu com enchentes em fevereiro.

A Sabesp está acelerando muitas obras. Isso é importante para dar resiliência —não só agora, mas pensando até 2060, que é quando se encerra o contrato. Está atuando também na melhoria operacional, para reduzir perdas d'água. Porque a gente sabe que o cenário de chuvas foi abaixo do esperado e porque a gente quer sempre atuar na prevenção. Estamos olhando cada bacia do estado para nos prevenirmos e não deixarmos acontecer eventos de escassez.