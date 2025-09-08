Julgamento de Bolsonaro e generais no STF volta amanhã com voto de Moraes

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma amanhã o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por tentativa de golpe de Estado com o voto do relator Alexandre de Moraes. A expectativa é que o julgamento termine nesta semana.

O que aconteceu

O julgamento será retomado com o voto do relator do caso. Responsável por conduzir toda a investigação por tentativa de golpe de Estado, Moraes vai dar seu veredito sobre tudo o que foi trazido até aqui no caso. Ele vai responder aos questionamentos e alegações das defesas e da acusação e decidir se condena ou absolve cada um dos réus em cada crime apontados pela denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Moraes deve apresentar o detalhamento da pena para cada réu que ele condenar. Apenas ao final do julgamento, provavelmente na sexta, os ministros vão analisar todas as ponderações que foram feitas sobre as eventuais condenações e chegar a um cálculo médio do tempo da pena de cada um dos condenados.