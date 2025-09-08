Cotado para encarar Lula, presença de Tarcísio em Brasília incomoda governo

O desembarque anunciado pelo União Brasil e PP foi visto como um prenúncio disso. Governistas já veem partidos do centro, considerados mais fisiológicos, se articulando para tentar chegar a um consenso em torno do governador, que poderia ter ainda possível apoio do PSD de Gilberto Kassab, seu secretário em São Paulo.

O presidente deixou isso claro a ministros. Na última reunião ministerial, quando cobrou que seu governo fosse defendido pelos membros da Esplanada, admitiu que já vê Tarcísio como o nome a ser batido.

O próprio PL surfou no apoio de Tarcísio à anistia. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que já poderia ter mais de 300 votos a favor do projeto e que a expectativa é votar a proposta num único dia.

O Planalto é radicalmente contra. Lula tem criticado a proposta publicamente e ainda não afirmou se deverá vetá-la, caso passe no Congresso, sob a expectativa de que seja barrada no Senado, mas, segundo pessoas próximas, ele deverá, sim, vetar, caso chegue para sanção.

Na Paulista, Tarcísio defendeu a anistia e atacou Moraes. Ontem, seu discurso foi o mais contundente em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Tarcísio, no entanto, não foi tão lembrado no 7 de Setembro. Como o UOL mostrou, o governador de São Paulo foi ignorado em três das grandes do país: Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não havia cartazes exaltando o esforço dele para tentar livrar Jair Bolsonaro do julgamento no STF nem seu nome apareceu nos discursos.