Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

O ex-ministro é um dos nomes mais aguardados na CPMI. Ele estava a frente do Ministério da Previdência Social durante a operação da PF (Polícia Federal) que desarticulou a quadrilha que roubou R$ 6,3 bilhões de aposentados. Lupi prestou depoimento acompanhado por dois advogados.

O escândalo levou à queda dele. O então ministro ficou alguns dias no cargo antes de sair. O presidente do INSS na época, Alessandro Stefanutto, foi demitido por causa da operação.

Lupi tentou se afastar das irregularidades. Ele mencionou providências contra fraudes que tomou enquanto estava à frente do ministério. As declarações ocorreram nos 15 minutos iniciais, a que cada depoente tem direito antes de ser questionado.

O ex-ministro ressaltou que não é investigado. Acrescentou que não houve abertura de sindicância contra ele por falta de indícios como ter o nome citado na investigação da PF.

Ele disse que deixou o sistema financeiro descontente. Lupi não garantiu que houve vingança, mas sugeriu que as denúncias no INSS podem ter origem em ter baixado a taxa de juros do crédito consignado.