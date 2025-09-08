Pena alta deve fazer Moraes pedir regime fechado a Bolsonaro, diz advogado

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode começar a cumprir pena em regime fechado se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal devido ao tamanho da pena, afirma Marcelo Crespo, advogado e coordenador do curso de Direito da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Crespo, crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, que somam penas elevadas, normalmente levam o condenado ao regime fechado, salvo exceções previstas em lei, como idade avançada ou doença grave. O julgamento do chamado "núcleo crucial" da trama golpista será retomado amanhã.