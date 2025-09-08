Rui diz que Tarcísio 'se perdeu' e pede pena diferenciada a líderes do 8/1

Rui criticou a postura de Tarcísio, que não estaria à altura do cargo. "Isso não corresponde à tradição do que é um governo de São Paulo. É o maior estado do Brasil, o estado mais industrializado, o estado mais rico, sempre foi conduzido por governadores que tinham uma história, tradição de equilíbrio", criticou, citando o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

"Tarcísio, mais serenidade é importante, calma nessa hora", provocou o ministro. "Reconheço que você tem uma dívida [com Bolsonaro] enorme da sua eleição de governador, mas não pode se permitir sair agredindo instituições e ministros de Estado, porque isso significa atacar a democracia."

Tarcísio se tornou um dos articuladores da anistia em Brasília. Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o governador viajou diversas vezes à capital federal nas últimas semanas. Na semana passada, foram 48 horas de articulações feitas com discrição.

As andanças irritaram o Planalto. Com Bolsonaro inelegível, a avaliação é que o governador tem se consolidado como principal antagonista do presidente Lula (PT) para a disputa de 2026.

Penas diferenciadas

Questionado sobre a anistia, ele disse ser contra, mas defendeu o debate de redução de algumas penas. "Conceitualmente, é razoável supor que você tenha penas diferenciadas pelo nível de envolvimento nos crimes cometidos. Alguém que participou da caminhada e, eventualmente, fez uma pichação ou coisa similar é um tipo de pena", disse.