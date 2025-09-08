Maierovitch: 'Tarcísio tira máscara e mostra lado verdadeiro: de tirano'

Alguém pode sentir, no caso, Moraes, ofendido na sua honra subjetiva, na sua dignidade e no seu decoro. Mas isso em tese, porque hoje o jurídico está muito misturado com o político. Alexandre de Moraes não vai ser, desculpe a expressão, mas não vai ser besta de, a essa altura do campeonato, processar o governador de São Paulo. Wálter Maierovitch

'Gilmar Mendes reagiu, mas exagerou', avalia Mairovitch

Wálter Maierovitch reconhece que Gilmar Mendes cumpriu seu papel ao reagir a ataques ao STF, mas considera que houve exagero no discurso; Abruzzo defende Supremo mais colegiado para evitar perda de independência.

O Gilmar Mendes reagiu, tinha que reagir, evidentemente, uma vez que está no seu papel, o papel do decano é exatamente esse, só que não podia exagerar. E, mais uma vez, ele exagerou. Quando ele começa a entrar no mérito, ele começa a escorregar. Ele não consegue se manter em se manter no mérito. Wálter Maierovitch

