Justiça mantém prisão preventiva de TH Joias, deputado estadual do Rio

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu hoje manter a prisão preventiva do deputado estadual do Rio TH Joias (MDB) e de outras 14 pessoas detidas no último dia 3.

O que aconteceu

Decisão de manter prisões foi tomada por unanimidade. Todos os membros da Primeira Seção Especializada do tribunal concordaram com a medida.

Em liberdade, denunciados teriam "o poder de se manter no crime, destruir e ocultar provas e bens", afirmou relator do caso. De acordo com o desembargador Macario Ramos Judice Neto, essa condição poderia viabilizar a "recapitalização" da organização criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.