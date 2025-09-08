Vereadores aprovam moção que torna Moraes 'persona non grata' em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou hoje uma proposta que torna o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes "persona non grata" na cidade.

O que aconteceu

Vereadores aprovaram moção de repúdio a Moraes em votação simbólica. O texto foi apresentado pelo bolsonarista Pablo Almeida (PL) como "protesto em relação às condutas" do ministro.

Vereador alega que o magistrado cometeu crime de responsabilidade. A moção aprovada cita o episódio em que Moraes fez um gesto obsceno durante um jogo de futebol na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia em que foi sancionado pela Lei Magnitsky, dos Estados Unidos.