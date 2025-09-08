Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP

Mello Araújo diz não ver problemas em bandeiraço estendido no 7 de Setembro. O coronel justifica com o argumento de que havia também bandeiras do Brasil e de Israel espalhadas pela Paulista. "Ninguém deixou de prestigiar o Brasil. E o nosso país é democrático, não tem problema algum ter a dos Estados Unidos também", defendeu.

A análise do vice-prefeito vai na contramão da opinião do organizador do ato na Paulista. Silas Malafaia disse não ser a favor de "levar bandeira americana em uma data histórica como o Dia da Independência". O pastor ponderou também que os apoiadores são livres.

O líder evangélico disse que a bandeira ficou estendida "nem um minuto". Segundo Malafaia, o objetivo é tirar o foco de que as manifestações da esquerda "foram um fracasso" e os atos bolsonaristas, "um sucesso". No protesto da esquerda, uma bandeira do Brasil foi aberta na Praça da República. O ato oficial de 7 de Setembro, em Brasília, teve como mote "Brasil Soberano", numa tentativa de resgatar símbolos nacionais usados pela direita nos últimos anos.

Em agosto, os Estados Unidos oficializaram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Além disso, o governo de Donald Trump aplicou a Lei Magnitsky ao ministro do STF Alexandre de Moraes —o presidente norte-americano, antes da sanção, chegou a chamar o processo contra Bolsonaro de "caça às bruxas".

Quando você não tem homens para resolver a questão do Brasil, você tem que recorrer à ajuda externa. Os senadores não fazem nada, o Supremo é o poder máximo, o presidente não tem poder suficiente e é um poder se sobrepondo ao outro.

Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo